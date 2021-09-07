Геррио о свободе слова в Украине: Политические мотивы не должны быть основанием для закрытия телеканалов

Жоэлю Геррио Фото из Википедии

Политические мотивы не должны быть основанием для закрытия независимых телеканалов. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" выразил секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлю Геррио, комментируя ситуацию в Украине, когда действующие власти незаконно с помощью Совета национальной безопасности и обороны накладывают санкции и запрещают вещание оппозиционных каналов и других средств массовой информации.

"Политические мотивы не должны быть основанием для закрытия телеканалов, потому что телеканалы, их роль в том, чтобы были дебаты разных мнений, и когда нету разных мнений, значит вообще дебатов нет", - отметил он.

Геррио подчеркнул, что свобода слова является основой демократического общества, а закрытие любого СМИ должно осуществляться только через суд.

"Свобода слова - это фундамент в любой демократической стране. И в демократических странах есть судебные процедуры, которые можно принять, если пресса, журналисты или телеканалы в чем-то виноваты. Это можно делать только через легальные процедуры и юстиции", - резюмировал французский политик.

Примечательно, сегодня французские сенаторы пришли в студию "Першого Незалежного" для встречи с трудовым коллективом телеканала. Журналисты проинформировали их о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий.

23 августа сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы". Власть натравила на журналистов полицию и нацгвардию.

30 августа журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZІК, а также "Першого Незалежного", представители "Страна.ua" и Sharij.net, совместно с Фондом защиты свободы слова провели многочисленную акцию под стенами посольства США, чтобы во время встречи с президентом Украины Зеленским президент США Джозеф Байден понимал, с кем именно он ведет переговоры, - с человеком, который закрыл оппозиционные СМИ в своей стране.