"Жизненно важный вопрос": Байден призвал защищать суверенитет Украины от РФ

Джо Байден Фото из открытых источников

Американский президент подчеркнул, что Россия пытается подорвать трансатлантическое единство

Отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должен оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

Американский президент подчеркнул, что Россия пытается подорвать трансатлантическое единство.

"Путин хочет ослабить европейский проект и союз НАТО, он хочет подорвать трансатлантическую единство. Потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и Объединенным трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины должно оставаться жизненно важным вопросом для Европы и США", - сказал Байден.

По его словам, вызовы, связанные с Россией, отличаются от тех, что связаны с Китаем, но они так же реальны. Байден подчеркнул, что США борются за будущее, в котором все страны будут иметь возможность свободно выбирать свой путь - без угроз применения силы и принуждения.

В то же время он отметил, что хакерские атаки РФ стали критическим вопросом для коллективной безопасности США и Европы.

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты будут защищать всех союзников НАТО в случае необходимости.