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Жителям ОРДЛО раздали 630 тыс. паспортов РФ, - Данилов

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Это может позволить получить дополнительные голоса на выбора в Госдуму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жителям неподконтрольных регионов Донецкой и Луганской областей раздали 630 тыс. российских паспортов. Об этом он рассказал в интервью "24 канала".

"На территории Луганской и Донецкой областей роздано 630 тысяч российских паспортов", - сказал секретарь СНБО.

Кроме этого, Данилов отметил, что сейчас украинская власть никак не может влиять на этот процесс. 

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"Они хотят, чтобы мы провели выборы, но гражданином какой страны он будет считаться, когда будет идти на выборы по украинским законам?" - уточнил Данилов.

По его словам, одной из причин, почему на Донбассе раздают российские паспорта, есть желание получить дополнительные 500 тыс. голосов во время выборов в Госдуму, которые пройдут этой осенью.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление МИД РФ, в котором оправдывается выдача российских паспортов в ОРДЛО, и назвали такую практику распространением шовинистической идеологии "русского мира". 

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