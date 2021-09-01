Ждет с нетерпением: Байден сделал заявление о встрече с Зеленским

Встреча президентов должна начаться сегодня около 21:00 по киевскому времени

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление относительно визита украинского главы Владимира Зеленского. Он отметил, что с нетерпением ждет этой встречи . Об этом он написал в своем Twitter .

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям", - говорится в публикации американского лидера.

К слову, встреча президентов Украины и США в Белом доме в Вашингтоне должна начаться около 21:00 по киевскому времени.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский первым вопросом на встрече с президентом США Джо Байденом планирует обсудить тему временно неподконтрольного Донбассу и Крыму.