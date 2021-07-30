"Жалею, что голосовал за Зеленского": Украинцы оценили работу команды президента

Владимир Зеленский Офис президента

Скандалы, драки и конфузы - только такими словами можно охарактеризовать работу большинства народных депутатов Украины, в частности представителей партии президента Владимира Зеленского. "Слуги народа", не скрываясь, нарушают закон и творят беспредел. При этом ни один представитель монобольшинства пока не понес наказания или лишился мандата.

Что украинцы думают о работе команды президента? Свое мнения они высказали в программе "Чуємо кожного".

"Ничем не запомнился этот парламент. Просто издевательство над народом", - сказала жительница Херсона.

"Большая коррупция в Раде была заложена фундаментом еще с советских времен. Естественно ее никто не может изменить", - считает одесситка.

"Плохо, плохо и еще раз плохо. Жалею, что голосовал за Зеленского. И наша власть никудышная. Один сменился, а другой появился", - высказался мужчина из Херсона.

"Надо о народе думать, а не о партии. Вот такая политика. О благополучии народа. Вот тогда будет что-то", - отметила жительница Мариуполя.

"Я вообще ни про одного депутата не могу ничего хорошего вспомнить", - акцентировала харьковчанка.

"Рейтинг, наверное, у "слуг" наших падает, которые непрофессиональны, на мой взгляд. А их поведение в Раде. Люди все это видят", - добавила женщина из Днепра.