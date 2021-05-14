Землянская о деле Медведчука: Это результат стремительного снижения рейтинга власти

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Дело против Виктора Медведчука является результатом стремительного снижения рейтинга власти. Такое мнение выразила эксперт по трудовым отношениям, миграции и профсоюзному движению Наталья Землянская в эфире "Першого Незалежного".

"Вся проблематика (дела против Виктора Медведчука) заключается в рейтингах. Ведь почему Мендель уволили, ведь она начала влиять на рейтинг и тянуть его вниз. Все банально, здесь нет ничего такого, что пытаются это представить как борьбу с олигархами или еще что-то. Действительно, это просто рейтинги. Ведь посмотрели, что рейтинг ОПЗЖ начинает опережать, то есть тенденция идет на опережение, да, и что нужно, нужно мочить. Мы должны понимать, что сейчас у власти у нас команда, которая очень чувствительно реагирует как раз на эти рейтинги. Поэтому вот так", - высказалась эксперт.

Также она подчеркнула, что власть хотела сделать себе в пользу, а сделала в пользу своего оппонента.

"Вчерашние события как раз это и подтверждают. И это в очередной раз подтверждает тезис, о котором все говорят - о непрофессионализме, о некомпетентности, и так далее. А почему выбрали именно Медведчука? Это же лидер политической партии, он прямой конкурент президента, их сравнивают - что президента сказал, а что Медведчук, как отреагировали на одни и те же события. Поэтому нужно убрать с политической карты эту фигуру", - пояснила Землянская.

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить под круглосуточный домашний арест главу Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуроров. Последние просили содержания под стражей с залогом в 300 миллионов гривен.