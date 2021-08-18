Землянская: Доступа к правосудию и справедливому суду нет не только у Медведчука, но и у большинства украинцев

Перший Незалежний

Эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская утверждает, что доступа к правосудия и справедливому суду нет не только у Виктора Медведчука, но и у большинства украинцев. Об этом она сообщила в эфире "Першого Незалежного".

"Если топового политика по вот таким каким-то бумажкам закрывают, якобы судят, извините, как рядовой украинец будет иметь доступ к правосудию? Мало того, что подняли эти ставки судебного сбора - ты должен платить, когда задолженность по зарплате почти 4 млрд, а ты должен найти где-то несколько тысяч гривен, чтобы оплатить судебный сбор. Еще судиться, еще и на юриста и так далее. И всегда, то переносят на пол года. То если так поступают с влиятельным человеком, которого все же вся страна знает то, что говорить о рядовых украинцах. Когда нам говорят - если вам что-то не нравится идите в суд, суд это рассмотрит и так далее и тому подобное. Нет, это путь в никуда. Поэтому это показательно, вот это как раз яркий пример, что доступа к правосудию, к справедливому суду нет не только у Медведчука – нет у большинства украинцев", - отметила она.

Напомним, в Офисе генерального прокурора заявили, что хотят объявить в международный розыск народного депутата, члена политического совета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Тараса Козака. В ОПЗЖ отреагировали на это заявление, подчеркнув, что политическое преследование народного депутата Тараса Козака преследует единственную цель: расправу над независимыми СМИ, телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK и уничтожение свободы слова в Украине.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.