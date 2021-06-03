"Зеленскому и его друзьям можно все?": Блогер удивился "наезду" власти на Медведчука, пока украинские олигархи ведут многомиллиардный бизнес с Россией

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Вслед за санкциями власти в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, логичным было бы привлечь к ответственности украинских олигархов, которые продолжают вести многомиллиардный бизнес с Россией. Такое мнение высказал политический эксперт Игорь Вальский в своем блоге на сайте MIGnews.com.ua.

Вальский напомнил, что по итогам прошлого года, торговый оборот между Украиной и Россией составил около 10 млрд долларов, из этой цифры на 6,7 млрд долларов различных товаров РФ поставила в Украину.

"Но еще интереснее то, что, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, в прошлом году РФ поставила 9 млн тонн угля, из которых почти 80% поставили металлургическим предприятиям Украины для выпуска металлургической продукции, 20% - для энергетики", - отметил он.

"По словам руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козака, на сегодняшний день российские товары и услуги покупают многие украинские государственные и частные компании: Центрэнерго, Энергоатом, предприятия бизнесменов Рената Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и Арсения Яценюка. Получается, что по логике украинских властей, вслед за санкциями против Виктора Медведчука, все вышеперечисленные "государственные бизнесмены" должны ответить за это перед законом. Но, пока в Украине действует только выборочное правосудие. Зеленскому и его друзьям - можно все, остальным - ни-ни", - подытожил Игорь Вальский.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей в адрес председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей. Господина Медведчука я знаю давно, и знаю его как человека, который выступал и выступает всегда и болеет за развитие отношений между нашими странами, между Россией и Украиной. Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран", - отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную политическую ситуацию и напряженность между Киевом и Москвой, страны сохраняют торгово-экономический оборот.