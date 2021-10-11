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"Зеленского нужно убрать с президентства": Что украинцы думают о давлении на оппозицию и преследовании Медведчука

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский еще в начале своей политической карьеры показал, что очень остро реагирует на критику и не хочет прислушиваться к тем, кто говорит об ошибках. При этом на Банковой решили не только игнорировать иное мнение, но еще и незаконными способами бороться со СМИ и оппозиционными политиками, в том числе и с председателем "Оппозиционной платформы - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком.

Куда ведет Зеленский Украину, уничтожая независимые медиа и притесняя оппозицию? Свое мнение украинцы высказали в программе "Чуємо кожного".

"Любой власти нужна сильная оппозиция, как и в нормальных европейских странах", - отметила харьковчанка.

"Нашей власти нужен ум и понимание людей. Чтобы у нас было как в Швейцарии или Германии, как во Франции", - считает мужчина из Харькова.

"Это очень плохо, когда нет демократии. Не прислушиваются к мнению другой стороны - оппозиции", - сказал житель Краматорска.

"Плохая власть! Отвратительная! Ничего не делают. Зеленского нужно убрать с президентства", - высказалась пенсионерка из Донбасса.

"Такая власть может привести только к большому разорению. Они что не смотрят, как люди в других странах живут", - добавила жительница Запорожья.

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