Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег, хотя офшоры использовал

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал офшорные компании.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Следствие.Инфо" по материалам Pandora Papers про оффшоры, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег. Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV

"Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет. Рад, что ни одной новой детали я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел", - сказал он.

Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал офшорные компании.

"Во времена господина Януковича тогда все структуризировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то каждую неделю, и для таких вещей было... называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95"", - пояснил он.

Вместе с тем, президент подчеркнул, что ни он, ни ни один член "Квартала 95" не занимались отмыванием денег.

"Отмыванием в 2012 году никаких денег, и с 2012, и с 2001, и с 2019 не занимался ни я, ни ни ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский передал 25% своих акций в офшорной компании близкому другу, который сейчас работает его советником.