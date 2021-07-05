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Зеленский завтра отправится с официальным визитом в Литву

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

У главы государства запланирована встреча с литовским коллегой и президентом Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский 6-7 июля посетит с официальным визитом Литовскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

"Президент Украины Владимир Зеленский 6-7 июля посетит с визитом Литовскую Республику с целью участия в 4-й международной Конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в рамках поездки глава государства проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Также Владимир Зеленский по приглашению президента Литовской Республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрация США вскоре сообщит дату визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

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