Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным

Офис президента

Он считает, что встреча с Путиным-это правильный шаг

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным и считает, что она может быть результативной. Зеленский на брифинге в Трускавце в воскресенье, который транслируется в Facebook "Слуги народа"

"Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметным. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - заявил президент Украины.

Впрочем, Зеленский готов к встрече в нормандском формате.

"Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока что мы такого позволить не можем. Но не надо сосредотачиваться нам на кокретной адженде, потому что кто-знает, как пойдет встреча", - заявил президент Украины.

До этого сообщалось, что президент Владимир Зеленский еще не решил, будет ли идти на второй срок, но к концу первой каденции "точно поработает".