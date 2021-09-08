Зеленский ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины

Владимир Зеленский Офис президента

Текст принятого СНБО документа засекречен

Президент Владимир Зеленский своим указом от 8 сентября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины О развитии военно-морских сил страны. Об этом сообщает Офис президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", - говорится в тексте указа.

Текст решения СНБО засекречен и прилагается к президентскому указу тайно.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Новости по теме: Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно угроз энергетике

Ранее сообщалось, что на заседании 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Владимира Зеленского одобрила проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины.