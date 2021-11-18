Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 28 работников спецслужб РФ
Решение о применении санкций СНБО принял на заседании 20 августа
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб Российской Федерации. Соответствующий документ № 584/2021 размещен на сайте главы государства.
Как отмечается, санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, невозможность вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение лицензий и других разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.
Кроме того, в список ограничений внесли запрет на:
- вхождение иностранных невоенных и военных кораблей в украинские воды;
- выдачу разрешений НБУ на осуществление инвестиций и ввоз в Украину или вывоз из нее валютных ценностей;
- выдачу наличных по платежным картам;
- передача технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и лишение всех государственных наград Украины.
Решение о применении санкций против сотрудников разведки и спецслужб РФ СНБО принял на заседании 20 августа по представлению Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Соответствующие указы №556/2021, №557/2021, №558/2021, №559/2021 от 30 октября опубликованы на сайте главы государства.