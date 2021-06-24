Зеленский ввел в действие санкции против лиц, причастных к разработке вируса NotPetya

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Кибератака произошла в июне 2017 года

Президент Владимир Зеленский подписал указ №265/2021 по внедрению в действие санкций СНБО против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya. Соответствующий документ обнародовал Офис президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Известно, что под действие санкций попали четыре юридических и шесть физических лиц, аффилированных со спецслужбами Российской Федерации.

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Следует заметить, что от кибератаки вируса NotPetya, которая произошла в июне 2017 года пострадали многие украинские объекты: аэропорт "Борисполь", "Укрпочта", "Укртелеком", а также ряд министерств и банковских систем.

Кроме этого, негативные последствия вируса ощутили десятки британских организаций, в частности почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании.

Напомним, ранее резидент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против российских банков, работающих в аннексированном Крыму и ОРДЛО.