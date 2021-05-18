Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону
В частности, соответствующая сумма должна быть не меньше 5% от объема ВВП
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года относительно увеличения расходов на безопасность и оборону Украины. Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Согласно решению СНБО, Кабмин в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.
Кроме этого, соответствующее увеличение расходов правительство должно предусмотреть в проектах государственного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы с учетом военно-политической ситуации в Украине.
"Внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в статьи 33 Бюджетного кодекса относительно урегулирования процедуры составления бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте решения.
Также Кабмин должен предусмотреть право государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования, которые привлекаются для финансирования программ, направленных на повышение обороноспособности.
Напомним, на заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что документ будет открыт для общественности и переведен на английский язык для иностранных партнеров.