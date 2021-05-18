Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении расходов на оборону

В частности, соответствующая сумма должна быть не меньше 5% от объема ВВП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года относительно увеличения расходов на безопасность и оборону Украины. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Согласно решению СНБО, Кабмин в бюджетной декларации на 2022-2024 годы должен предусмотреть расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.

Кроме этого, соответствующее увеличение расходов правительство должно предусмотреть в проектах государственного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы с учетом военно-политической ситуации в Украине.

"Внести в месячный срок в установленном порядке на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в статьи 33 Бюджетного кодекса относительно урегулирования процедуры составления бюджетной декларации по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте решения.

Также Кабмин должен предусмотреть право государственных гарантий для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования, которые привлекаются для финансирования программ, направленных на повышение обороноспособности.

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Напомним, на заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что документ будет открыт для общественности и переведен на английский язык для иностранных партнеров.