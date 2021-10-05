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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский

 Офис президента

В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний. Об этом сообщает сайт президента.

В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.

Согласно обнародованному документу, санкции введены против:

  • Завод судовой светотехники "Маяк" (регистрация в оккупированном Севастополе);
  • Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация);
  • Казанский государственный казенный пороховой завод (Казань, Российская Федерация);
  • Zasshid PTE. LTD (Сингапур);
  • Общество с ограниченной ответственностью "Центр судоремонта" Звездочка " (Северодвинск, Российская Федерация);
  • Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград, Российская Федерация);
  • Частное акционерное общество "морской реестр судоходства в Украине" (Одесса, Украина).

Новости по теме: СНБО запустил электронный сайт с украинскими санкционными списками: Что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введение санкций за проведение выборов в Госдуму России в Крыму и ОРДЛО

 
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