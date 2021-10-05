Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских компаний

В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний. Об этом сообщает сайт президента.

В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.