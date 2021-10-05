Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда российских компаний
В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний. Об этом сообщает сайт президента.
В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.
Согласно обнародованному документу, санкции введены против:
- Завод судовой светотехники "Маяк" (регистрация в оккупированном Севастополе);
- Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация);
- Казанский государственный казенный пороховой завод (Казань, Российская Федерация);
- Zasshid PTE. LTD (Сингапур);
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр судоремонта" Звездочка " (Северодвинск, Российская Федерация);
- Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград, Российская Федерация);
- Частное акционерное общество "морской реестр судоходства в Украине" (Одесса, Украина).
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введение санкций за проведение выборов в Госдуму России в Крыму и ОРДЛО.