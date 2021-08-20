Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии оборонно-промышленного комплекса

Владимир Зеленский Офис президента

На основе документа будут подготовлены программы развития ОПК и импортозамещения

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, подписанием указа 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

Также на основе этого документа будут подготовлены программы развития ОПК и импортозамещения.

"Кабинет Министров должен обеспечить финансирование деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетному направлению. В частности, относительно выполнения работ по реализации исследовательских проектов и создания новых технологий в интересах сектора безопасности и обороны, а также внедрение информационно-аналитических систем в оборонно-промышленном комплексе", - подчеркнула пресс-служба.

Кроме этого, правительство в течение двух месяцев должно разработать и утвердить комплексный план мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса.

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План должен включать в себя:

совершенствование нормативно-правового регулирования развития ОПК в части разработки, производства, модернизации, ремонта и утилизации вооружения, военной и специальной техники, а также повышения возможностей оборонно-промышленного комплекса;

структурной перестройки предприятий оборонно-промышленного комплекса;

принятие мер, направленных на проведение рациональной диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса;

определение задач и мероприятий, направленных на научно-техническое, инновационное и инвестиционное развитие отрасли.

Как известно, Кабмин также должен разработать на основе результатов осмотра военно-технического сотрудничества Украины с партнерами стратегию военно-технического сотрудничества Украины с иностранными государствами на 5 лет.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Совета безопасности и обороны Украины. Встречу транслировали онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента.