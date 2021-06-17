Зеленский ввел в действие решение СНБО о борьбе с терроризмом

Владимир Зеленский Офис президента

Указ издан 17 июня

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отчете по результатам проведения обзора общегосударственной системы борьбы с терроризмом". Соответствующий указ №251/2021 обнародовал Офис президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 июня 2021 года "Об отчете по результатам проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом", - говорится в документе.

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Как отмечается, Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины поручено обеспечить учет результатов проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом в ходе реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине.

Также контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины соберется на заседание в пятницу, 18 июня.