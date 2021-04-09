Зеленский ввел санкции СНБО против Януковича и еще более двух десятков человек

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrinform

Санкции против них введены бессрочно

В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко. Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, кроме бывшего президента в санкционный список попали:

Сергей Абисов – так называемый "министр внутренних дел Крыма";

Николай Азаров – бывший премьер Украины;

Сергей Аксенов – так называемый "глава Крыма";

Александр Бобков – бывший нардеп Украины;

Валерий Грицай – бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;

Константин Затулин – депутат Госдумы;

Петр Зима;

Андрей Иванцов – бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;

Олег Кирилин – бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;

Вадим Колесниченко – бывший нардеп;

Владимир Константинов;

Сергей Кусюк – бывший командир полка "Беркут";

Павел Лебедев – бывший министр обороны Украины;

Леонид Пасечник – главарь так называемой "ЛНР";

Александр Поддубов – экс-начальник райотдела милиции в Крыму;

Наталья Поклонская – бывший так называемый "прокурор Крыма";

Виктор Пшонка – бывший генпрокурор Украины;

Дмитрий Саламатин – бывший министр обороны Украины;

Игорь Соркин – бывший глава Нацбанка Украины;

Дмитрий Табачник – бывший министр образования Украины;

Николай Ткаченко – бывший начальник Керченской милиции;

Николай Федорян – экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;

Николай Фисков – так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";

Александр Черпицкий – бывший заместитель министра обороны;

Ольга Чичилимова – экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму

Санкции против них вводят бессрочно.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года "Об применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".