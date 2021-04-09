Зеленский ввел санкции СНБО против Януковича и еще более двух десятков человек
Санкции против них введены бессрочно
В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко. Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.
Согласно указу, кроме бывшего президента в санкционный список попали:
- Сергей Абисов – так называемый "министр внутренних дел Крыма";
- Николай Азаров – бывший премьер Украины;
- Сергей Аксенов – так называемый "глава Крыма";
- Александр Бобков – бывший нардеп Украины;
- Валерий Грицай – бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;
- Константин Затулин – депутат Госдумы;
- Петр Зима;
- Андрей Иванцов – бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;
- Олег Кирилин – бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;
- Вадим Колесниченко – бывший нардеп;
- Владимир Константинов;
- Сергей Кусюк – бывший командир полка "Беркут";
- Павел Лебедев – бывший министр обороны Украины;
- Леонид Пасечник – главарь так называемой "ЛНР";
- Александр Поддубов – экс-начальник райотдела милиции в Крыму;
- Наталья Поклонская – бывший так называемый "прокурор Крыма";
- Виктор Пшонка – бывший генпрокурор Украины;
- Дмитрий Саламатин – бывший министр обороны Украины;
- Игорь Соркин – бывший глава Нацбанка Украины;
- Дмитрий Табачник – бывший министр образования Украины;
- Николай Ткаченко – бывший начальник Керченской милиции;
- Николай Федорян – экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
- Николай Фисков – так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";
- Александр Черпицкий – бывший заместитель министра обороны;
- Ольга Чичилимова – экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму
Санкции против них вводят бессрочно.
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Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года "Об применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".