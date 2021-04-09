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Зеленский ввел санкции СНБО против Януковича и еще более двух десятков человек

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrinform

Санкции против них введены бессрочно

В пятницу, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко. Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, кроме бывшего президента в санкционный список попали:

  • Сергей Абисов – так называемый "министр внутренних дел Крыма";
  • Николай Азаров – бывший премьер Украины;
  • Сергей Аксенов – так называемый "глава Крыма";
  • Александр Бобков – бывший нардеп Украины;
  • Валерий Грицай – бывший чиновник ГУ МВД Украины в Крыму;
  • Константин Затулин – депутат Госдумы;
  • Петр Зима;
  • Андрей Иванцов – бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;
  • Олег Кирилин – бывший заместитель министра внутренних дел по Крыму;
  • Вадим Колесниченко – бывший нардеп;
  • Владимир Константинов;
  • Сергей Кусюк – бывший командир полка "Беркут";
  • Павел Лебедев – бывший министр обороны Украины;
  • Леонид Пасечник – главарь так называемой "ЛНР";
  • Александр Поддубов – экс-начальник райотдела милиции в Крыму;
  • Наталья Поклонская – бывший так называемый "прокурор Крыма";
  • Виктор Пшонка – бывший генпрокурор Украины;
  • Дмитрий Саламатин – бывший министр обороны Украины;
  • Игорь Соркин – бывший глава Нацбанка Украины;
  • Дмитрий Табачник – бывший министр образования Украины;
  • Николай Ткаченко – бывший начальник Керченской милиции;
  • Николай Федорян – экс-заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму;
  • Николай Фисков – так называемый "начальник криминальной милиции ЛНР";
  • Александр Черпицкий – бывший заместитель министра обороны;
  • Ольга Чичилимова – экс-сотрудник ГУ МВД Украины в Крыму

Санкции против них вводят бессрочно.

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Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 2 апреля 2021 года "Об применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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