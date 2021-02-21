Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В Украине в сети задействованы более 1 000 работников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО и ввел санкции против сети розничной торговли "Спортмастер". Соответствующий указ опубликовано на сайте президента.

Санкции были введены против компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" - самая большая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине.

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Отмечается, что санкции против сингапурской компании были введены на три года. Они предусматривают запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Кроме того, запрещается ввоз ее продукции компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

На сайте "Спортмастер-Украина" сообщили, что к этой сети входят около 30 магазинов в 15 городах общей площадью 50 тыс. кв. м. Их ежегодно посещают около 10 млн человек, а всего в компании насчитывается более 1 000 сотрудников.

Напомним, недавно Российская Федерация расширила список экономических санкций против украинских компаний или связанных с ними, увеличив их количество до 84.