Зеленский встретился с Санду: О чем говорили президенты

Президент также принял участие в праздновании 30-й годовщины Независимости Республики Молдова

Встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Маи Санду Фото: Офис президента Встреча президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Маи Санду Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Кишиневе с президенткою Республики Молдова Майей Санду. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, собеседники обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности по реализации инфраструктурных проектов.

Президенты двух стран положительно оценили работу, проведенную сторонами в рамках строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской государственной границе.

Также Зеленский и Санду обсудили вопрос возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.

Лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.

Кроме этого, Владимир Зеленский поблагодарил МАИ Санду за участие в саммите "Крымской платформы" и присоединение к его декларации.

"Как и раньше, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировало наши общие стремления противостоять внешнему давлению", – сказал глава государства.

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Напомним, утром в пятницу, 27 августа, самолет президента Украины Владимира Зеленского, направлявшийся в молдавскую столицу, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана, поэтому его направили в Одессу.

Со второй попытки президент Украины Владимир Зеленский все же прибыл в столицу Молдавии Кишинев.