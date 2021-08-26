Зеленский внес в ВР законопроект про установление еще одного государственного выходного

Со следующего года дополнительным выходным днем может стать 28 июля - День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает ввести еще один праздник выходным днем. Об этом свидетельствует информация на сайт парламента .

Как отмечается, проект закона предполагает внесение изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности - 28 июля.

Соответствующий документ внесен в парламент вчера, 25 августа, и определен президентом как неотложный.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства парламента.

Напомним, во время торжеств по случаю 30-летия Независимости Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.

"Зарождения нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины", - сказал глава страны.