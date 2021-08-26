home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский внес в ВР законопроект про установление еще одного государственного выходного

Офис президента

Со следующего года дополнительным выходным днем может стать 28 июля - День украинской государственности

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает ввести еще один праздник выходным днем. Об этом свидетельствует информация на сайт парламента.

Как отмечается, проект закона предполагает внесение изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности - 28 июля.

Соответствующий документ внесен в парламент вчера, 25 августа, и определен президентом как неотложный.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства парламента.

Новости по теме: Зеленский переименовал праздник "День защитника Украины"

Напомним, во время торжеств по случаю 30-летия Независимости Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике. Со следующего года начнут отмечать День украинской государственности.

"Зарождения нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Руси-Украины", - сказал глава страны.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Программа визита Меркель в Украину и усиление ответственности за подделку COVID-сертификатов: Главное на утро 19 августа Новый тренер сборной Украины по футболу и кредитный рейтинг 7 украинских городов: Главное на утро 18 августа Четвертая медаль Украины на Олимпиаде, кадровые изменения в силовых структурах, и падение самолета на Прикарпатье: Главное на утро 29 июля Новый олимпийский рекорд украинского пловца, увольнение Хомчака и взрыв на западе Германии: Главное на утро 28 июля

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект