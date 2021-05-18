Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах
Текст законопроекта пока отсутствует
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах Украины. Соответствующий документ № 5506 уже зарегистрировано в парламенте.
Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента.
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Напомним, на заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердила Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что документ будет открыт для общественности и переведен на английский язык для иностранных партнеров.