Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах

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Напомним, на заседании 11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердила Стратегию деоккупации и реинтеграции в Украину оккупированного Крыма и Севастополя. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что документ будет открыт для общественности и переведен на английский язык для иностранных партнеров.