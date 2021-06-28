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Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о Большом Гербе Украины

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Соответствующий документ определен как неотложный

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о Большом Гербе Украины. Документ определен как неотложный. Об этом глава государства сообщил на торжественном заседании парламента.

"Я вношу проект законопроекта о Большом государственном Гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.

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Напомним, в августе 2020 года во время внеочередного заседания Верховная Рада объявила конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины. Впоследствии Кабмин утвердил условия его проведения.

Позже министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил Большой Герб Украины будет использоваться высшими органами государства и не повлечет замену паспортов граждан.

19 ноября прошлого года организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины объявил победителей. Победителем конкурса эскизов стал график Алексей Кохан, который стал соавтором Малого Государственного Герба и был победителем конкурса эскизов Большого Герба, который проходил в 1996-1997 годах.

Однако 4 декабря 2020 года в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать недействительными результаты конкурса на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины. По мнению заявителя, конкурс прошел с нарушениями.

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