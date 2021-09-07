Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19
Из состава были изъяты четыре человека
Владимир Зеленский подписал указ о введении изменений в состав Координационного совета по противодействию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба официального интернет-представительства президента.
В соответствии с указом президента Украины в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:
- министр инфраструктуры Украины – Кубраков Александр Николаевич;
- заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины – Кузин Игорь Владимирович;
- министр внутренних дел Украины – Монастырский Денис Анатольевич.
Утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:
- главнокомандующий Вооруженных Сил Украины – Залужный Валерий Федорович;
- министр здравоохранения Украины – Ляшко Виктор Кириллович.
Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:
- бывший министр МВД – Аваков Арсен Борисович;
- бывший министр здравоохранения Украины – Емец Илья Николаевич;
- бывший министр инфраструктуры – Криклий Владислав Артурович;
- бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины – Хомчак Руслан Борисович.
Напомним, со 2 ноября 2020 года в Украине работает Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения противодействия коронавирусной болезни COVID-19. В центре можно получить направление на анализы или информацию, если человек не может связаться с семейным врачом.