Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Офис президента Украины

Из состава были изъяты четыре человека

Владимир Зеленский подписал указ о введении изменений в состав Координационного совета по противодействию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба официального интернет-представительства президента.

В соответствии с указом президента Украины в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:

министр инфраструктуры Украины – Кубраков Александр Николаевич;

заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины – Кузин Игорь Владимирович;

министр внутренних дел Украины – Монастырский Денис Анатольевич.

Утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

главнокомандующий Вооруженных Сил Украины – Залужный Валерий Федорович;

министр здравоохранения Украины – Ляшко Виктор Кириллович.

Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

бывший министр МВД – Аваков Арсен Борисович;

бывший министр здравоохранения Украины – Емец Илья Николаевич;

бывший министр инфраструктуры – Криклий Владислав Артурович;

бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины – Хомчак Руслан Борисович.

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Напомним, со 2 ноября 2020 года в Украине работает Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения противодействия коронавирусной болезни COVID-19. В центре можно получить направление на анализы или информацию, если человек не может связаться с семейным врачом.