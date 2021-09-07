home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский внес изменения в состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Офис президента Украины

Из состава были изъяты четыре человека

Владимир Зеленский подписал указ о введении изменений в состав Координационного совета по противодействию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба официального интернет-представительства президента.

В соответствии с указом президента Украины в состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 были введены:

  • министр инфраструктуры Украины – Кубраков Александр Николаевич;
  • заместитель Министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины – Кузин Игорь Владимирович;
  • министр внутренних дел Украины – Монастырский Денис Анатольевич.

Утверждены в персональном составе Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

  • главнокомандующий Вооруженных Сил Украины – Залужный Валерий Федорович;
  • министр здравоохранения Украины – Ляшко Виктор Кириллович.

Выведены из персонального состава Координационного совета по противодействию распространению COVID-19:

  • бывший министр МВД – Аваков Арсен Борисович;
  • бывший министр здравоохранения Украины – Емец Илья Николаевич;
  • бывший министр инфраструктуры – Криклий Владислав Артурович;
  • бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины – Хомчак Руслан Борисович.

Новости по теме: Сколько еще продлится пандемия коронавируса COVID-19: В Минздраве дали прогноз

Напомним, со 2 ноября 2020 года в Украине работает Всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения противодействия коронавирусной болезни COVID-19. В центре можно получить направление на анализы или информацию, если человек не может связаться с семейным врачом.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Мог попасть с полуфабрикатами: Китай выдвинул новую теорию по вспышке COVID Китай официально попросил ВОЗ расследовать вероятность утечки коронавируса из лаборатории США В Китае археологи раскопали скелеты двух влюбленных в объятиях Китай заключил тайное соглашение с ВОЗ по расследованию происхождения коронавируса, - СМИ

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект