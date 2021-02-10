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Зеленский видит Стефанчука на месте Разумкова, - СМИ

Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Есть информация, что Стефанчука специально для этого готовят

Президент Владимир Зеленский хотел бы заменить председателя Верховной Рады, на этом посту он видит действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Об этом сообщает Украинская правда

Как отмечается, причиной такой замены является самостоятельность спикера Разумкова, который якобы имеет собственные политические амбиции и пытается не зависеть от Офиса президента. 

Стефанчук сейчас выглядит наиболее приемлемой кандидатурой на должность спикера, однако ему не хватает медийности. В окружении Зеленского говорят, что президент был бы не прочь подсадить Стефанчука на ступень выше в парламентской иерархии, но эта ступень уже занята. 

Однако сейчас форсировать вопрос замены спикера не будут, ведь после этого придется публично объяснять, что не так с Разумковым и найти голоса в поддержку Стефанчука.

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Известно, что для продвижения вице-спикера и работы над неутешительной для Зеленского социологией были созданы специальные "тройки", которые занимаются различными сферами. Именно модерировать их работу и должен Стефанчук для формирования образа "государственника". В то же время Разумков в процесс работы "троек" вообще не вовлечен.

По информации источников Украинской правды, "тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента".

Один из представителей правительства рассказал: "Есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и так далее. Вот сколько есть комитетов в Раде – столько примерно и "троек". На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду".

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Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на данный момент нет оснований для переформатирование коалиции "Слуги народа"

 

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