Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий: Что это значит
Рада в течение месяца должна снова рассмотреть законопроект с учетом правок Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект № 5253-1 об отчетах по финансированию партий. Об этом сообщается на сайте парламента.
Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило президенту письмо с призывом не подписывать этот закон в действующей редакции. В НАЗК считают, что в нынешней редакции проект содержит ряд коррупциогенных норм" в вопросе источников финансирования партий. В Офисе президента поддержали замечания от общественности и НАЗК.
Как отмечают специалисты общественного движения "Честно", законодатель разрешил партиям не подавать финотчеты до завершения карантина из-за пандемии коронавируса, что означало бы содержание в тени источников финансирования партий на неопределенный период.
Во время заседания предложение о полноценном возобновлении отчетности не получило достаточной поддержки и закон был принят.
Теперь Рада в течение месяца должна снова рассмотреть законопроект с учетом правок Зеленского. В Офисе президента поддержали замечания от общественности и НАЗК.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон "Об энергетической эффективности", принят парламентом 21 октября 2021 года. Целью документа является создание новых рамочных условий для стимулирования энергоэффективности во всех секторах экономики.