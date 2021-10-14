Зеленский в этом месяце посетит Британию с рабочим визитом, - посол

В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Великобританию с рабочим визитом в конце октября. Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфир телеканала "Дом" .

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Владимиром Зеленским, - ред.). В конце этого месяца. В Соединенное Королевство приедет президент Украины. В ходе визита запланировано заседание, на котором состоится стратегический диалог", - рассказал дипломат.

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Напомним, в прошлый раз глава государства Владимир Зеленский посещал Британию ровно год назад. Во время визита Украина и Королевство подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменило Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit. Подписи под документом поставили президент Украины и премьер-министр Британии Борис Джонсон. По словам второго, это значит "больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный — стали еще ближе".