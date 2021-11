Зеленский уже почти полгода затягивает подписание законопроекта о военных преступниках

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал принятый Верховной Радой 20.05.2021 Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" (законопроект № 2689 от 27.12.2019).

Это уже не первый случай, когда подпись принятых законов затягивается, пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, Владимир Зеленский более полугода не подписывает закон о командировке полицейских в учебные заведения и не налагает на него вето (Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной полиции" (относительно командировки полицейских в органы государственной власти, предприятия, учреждения, организации), заведений высшего образования со специфическими условиями обучения и присвоения специальных званий откомандированным (прикомандированным) полицейским № 4203 от 09.10.2020 г. Депутаты до сих пор не могут добиться от Офиса президента каких-либо сведений о судьбе закона, принятого еще 02.02.

А принятый 17.09.2020 Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении совместной работы близких лиц больше года не подписывался Председателем Верховной Рады. Наконец-то нардепы устранили в нем все несогласованности и только 05.11.2021 его отправили на подпись к президенту. Закон вернулся в парламент с подписью Владимира Зеленского 15.11.2021.

Закон был направлен ему на подпись еще 07.06.2021, но это последняя информация о нем, сообщает сайт Верховной Рады. То есть с подписью президента закон в парламент не возвращался. Не был он и заветирован.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" имел целью ввести ответственность за четыре вида преступлений, наиболее совершаемых на оккупированных территориях и за совершение которых меньше всего привлекается людей к ответственности.

Речь идет о преступлениях против человечности, военных преступлениях, преступлениях агрессии и геноциде.

Какие основные положения содержит новый закон:

1. Изменения в статью 8 УК предусматривают введение принципа универсальной юрисдикции в отношении преступлений агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, т.е. потерпевшего или вреда национальным интересам государства.

Иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, которые за пределами Украины совершили любое из преступлений, предусмотренных статьями 437-4385, 442, 4421 настоящего Кодекса, подлежат в Украине ответственности согласно настоящему Кодексу независимо от случаев (условий) , предусмотренных частью первой настоящей статьи, если такие лица находятся на территории Украины и не могут быть выданы (переданы) иностранному государству или международному судебному учреждению для привлечения к уголовной ответственности или если в их выдаче (передаче) было отказано".

В то же время закон предусматривает отсрочку вступления в силу приведенных изменений в статью 8 УК, пока не будут разработаны и внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие связанные законы Украины об особенностях осуществления уголовного производства по принципу универсальной юрисдикции. Это обусловлено тем, что государства, осуществляющие уголовное преследование за соответствующие преступления от имени международного сообщества, должны иметь не только надлежащее материальное, но и процессуальное право (соответствующее международным стандартам), а также обеспечить свою институциональную способность для такого преследования.

2. Дополнение УК статьей 311 (Уголовная ответственность военных командиров, других лиц, фактически действующих как военные командиры и других начальников) предусматривает имплементацию института командной ответственности (responsibility of commanders and other superiors), регламентированного статьей 28 Римского устава Международного уголовного суда, подписанного (далее – Римский устав). Этот институт уголовной ответственности является чрезвычайно важным для эффективного преследования за международные преступления, поскольку методика доказывания и его возможности существенно отличается от других преступлений, совершенных в соучастии.

То есть, военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-4385, 442, 4421 Уголовного кодекса, совершенное подчиненным лицом, на момент совершения преступления находившимся под его фактическим командованием и контролем.

3. Изменения к статьям 44, 49, 68, 69, 74, 80 УК обеспечивают надлежащее исполнение международно-правового обязательства Украины предотвращать юридическую и фактическую безнаказанность за международные преступления, правовое содержание которого требует применения реального и адекватного наказания к лицам, совершившим указанные преступления. Такие изменения преимущественно носят уточняющий характер, в связи с дополнением ХХ раздела Особой части УК в отношении уже существующих в действующем УК ограничений применения институтов освобождения от ответственности, наказания и его отбывания, а также назначение наказания за неоконченное преступление в отношении преступлений против мира и безопасности человечества.

В них говорится, что:

освобождение от уголовной ответственности не применяется в случаях совершения преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных в статьях 437-438-5, 442, 442-1 Уголовного кодекса;

давность не применяется при совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных в статьях 109-114-1, 439 Уголовного кодекса;

пожизненное лишение свободы за совершение приготовления к преступлению и покушение на преступление не применяется, кроме случаев совершения преступлений против основ национальной безопасности Украины, предусмотренных в статьях 109-1141 УК, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, предусмотренных в статьях 437-438, 4382-4384, 439, 442, 4421, 443 Уголовного кодекса.

4. Исключаются из УК статьи 432, 433, 435, а также изменения в статью 434, что обусловлено тем, что предусмотренные в них деяния охватываются предлагаемыми статьями 438-4385 УК и действующими положениями УК об "общеуголовных" преступлениях, которые также предусматривают более строгие правовые последствия. Депутаты уверяют, что исключение указанных статей и внесение изменений в статью 434 УК не повлечет декриминализацию каких-либо деяний.

5. В новой редакции изложена статья 436 УК (Публичные призывы к акту агрессии или вооруженному конфликту немеждународного характера), используемая в ней терминология приводится к требованиям международного гуманитарного права и изменяется минимальный предел наказания за это преступление.

6. Статья 437 УК (Преступление агрессии) изложена в соответствии с Римским уставом, расширяющим сферу ее применения. Потребность в таких изменениях обусловлена ​​тем, что в период после завершения Второй мировой войны понятие агрессии в международном праве претерпело серьезную трансформацию и пока не сводится только к агрессивной войне.

7. Новые статьи 438-4385 УК охватывают все разновидности военных преступлений, предусмотренные статьей 8 Римского устава, а также другие серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ним.

8. Изменения в части первой статьи 442 (Геноцид) УК направлены на приведение ее в соответствие со статьей II Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него 1948 года и статьи 6 Римского устава, поскольку положения действующей нормы значительно сужают содержание деяний, за которое международное право обязывает преследовать или, наоборот, содержащими действия, неизвестные международному праву. Например, в международном уголовном праве понятие "серьезные телесные повреждения" имеет более широкое содержание, чем понятие "тяжкого телесного повреждения" по уголовному праву Украины; "Создание условий, рассчитанных на сокращение деторождение" – неизвестная международному уголовному праву форма геноцида. Часть вторая статьи 442 УК изложена в соответствии с текстом статьи III Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него в 1948 году, учитывая специфическое юридическое содержание прямого и публичного подстрекательства к геноциду. В контексте практики Международного уголовного трибунала для Руанды в современном международном праве понимается, что указанное деяние имеется только тогда, когда оно находится в причинной связи с актом геноцида. Отечественная юридическая конструкция "публичные призывы к [совершению определенных действий]" подобной связи не предусматривает, а ее использование будет создавать опасность необоснованного применения серьезных уголовно-правовых последствий, о которых идет речь в предлагаемых данным законопроектом изменениях к Общей части УК (см. изменения в статьи 8, 44, 49, 68, 69, 74, 80 УК).

9. Статья 4421 УК призвана обеспечить криминализацию преступлений против человечности. Предусмотренный настоящей статьей перечень действий в полной мере, с соблюдением национальной юридической техники, предусматривает содержание статьи 7(1) Римского устава, положение которой в современном международном праве рассматривается как эталон с точки зрения нормативной характеристики этого преступления по международному праву.

10. В предлагаемых примечаниях к статьям 436-4385, 442 и 4421 УК, в целях обеспечения надлежащего правоприменения, приводятся определения тех понятий, толкование которых по международному праву отмечается определенными спецификой и трудностями или тех, которые имеются в уголовном законодательстве Украины и разное содержание. Также в примечании 2 к статье 437 УК предусмотрено, что для целей статей 437-4385, 442 и 4421 настоящего Кодекса применяются положения международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины и обычного международного права, действующих на время совершения соответствующего деяния и с учетом практики применения этих положений международными судебными учреждениями (трибуналами).

Важность указанного положения обусловлена ​​необходимостью обеспечения должного соответствия между конкретными положениями составов соответствующих международных преступлений в УК и международным уголовным правом, которое отличается существенной динамикой, в частности из-за того, что состоит не только из "статических" договорных норм, но и из "динамических" обычных норм, источником которых является прежде всего практика международных уголовных судов (трибуналов).

11. Заключительные и переходные положения УК дополнены новым разделом ІІІ, в пункте 1 которого урегулированы особенности применения Закона Украины об уголовной ответственности к "событиям прошлого", которые уже квалифицировались по международному праву как преступление геноцида, преступление агрессии, преступление против человечности или военные преступления, но еще не предусматривались как преступления по УК.

Как сообщалось, 22 ноября Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", отправленный еще в сентябре, о том, почему документ "пропал" после голосования в парламенте.