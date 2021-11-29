Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

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Причины увольнения Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника Департамента контрразведки СБУ. Об этом говорится в указе Зеленского.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в тексте президентского указа.

Причины увольнения Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются.

Александр Руснак – генерал-майор СБУ. Начальником департамента контрразведки спецслужбы он был назначен 11 сентября 2019 года.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заявляет о расследовании уголовного производства "по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".