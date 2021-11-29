home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский

 Офис президента

Причины увольнения Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. Глава государства уволил начальника Департамента контрразведки СБУ. Об этом говорится в указе Зеленского.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в тексте президентского указа.

Причины увольнения Руснака из департамента СБУ в указе не разглашаются.

Александр Руснак – генерал-майор СБУ. Начальником департамента контрразведки спецслужбы он был назначен 11 сентября 2019 года.

Новости по теме: Зеленский заявил, что имеет данные о госперевороте, который готовят в Украине

Ранее сообщалось,  что Служба безопасности Украины заявляет о расследовании уголовного производства "по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

МВД Польши заявил об угрозе гибридных атак против Украины Ирак завтра выполнит последний рейс по эвакуации мигрантов из Беларуси Мигранты пытались прорвать границу Польши под прикрытием белорусских спецслужб Мигранты на границе Беларуси подрались за последнюю коробку теплой обуви. Видео

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект