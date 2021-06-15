Зеленский уволил Кулебу с должности детского омбудсмена

Николай Кулеба Фото из открытых источников

Также президент трансформировал институт уполномоченных президента в институт советников

Владимир Зеленский уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента по правам детей, что стало одним из шагов трансформации института уполномоченных. Об этом сообщает Офис президента.

"Уволить Кулебу Николая Николаевича с должности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка", – говорится в указе №242/2021 от 15 июня.

Сам Кулеба на своей странице в Facebook заявил, что "покидает пост, но не оставляет сферу защиты детей и в дальнейшем будет работать ради них".

Также в Офисе президента отметили, что теперь вместо привычных уполномоченных теперь будут работать советники – уполномоченные президента Украины.

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В то же время существенно расширяется направление государственной работы по правам людей с инвалидностью. Теперь в нем будет работать новый советник – уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности. На эту должность назначена Татьяна Ломакина, глава общественной организации "Безбарьерность".

Также в Украине теперь появится советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. Обязанности на этой должности будет исполнять Дарья Герасимчук, исполнительный директор общественной организации "Почувствуй".

Кроме этого, состоялась замена направления уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью СБУ. Теперь будет работать советник – уполномоченный президента Украины по вопросам фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта. Им назначена Ольга Будник.

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Напомним, ранее Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что "администрация" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей нарушает права детей на образование, закрывая школы, профтехучилища, техникумы и вузы.