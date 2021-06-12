Зеленский утвердил стратегию развития правосудия в Украине на три года
Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231 "О стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы". Об этом сообщили в офисе президента.
В документе определены проблемы, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования функционирования судебной власти и осуществления правосудия.
Одним из направлений стратегии является улучшение доступа к правосудию. В частности, планируется провести аудит системы местных судов будут определять проблемы и недостатки.
Также документ ставит целью усиление функциональной и процессуальной способности Верховного суда.
Кроме того, в стратегии определена необходимость эффективной организации работы Высшего антикоррупционного суда. В частности, речь идет о постоянных помещениях, которые будут соответствовать строительным нормам и стандартам безопасности.
Одной из целей Стратегии станет то, что формирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия будет происходить по результатам открытого конкурса, проведенного с участием международных экспертов.
Также в документе говорится о развитии органов прокуратуры и совершенствовании института адвокатуры.
Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование механизмов проверки добропорядочности судей Конституционного Суда Украины и соблюдение ими стандартов профессиональной этики.
Предлагается изменить процедуры конкурсного отбора кандидатур на должность судьи КС, их проверки на добродетель и соответствие уровню профессиональной компетентности с возможным привлечением международных экспертов.
Предусматривается введение механизма защиты судей Конституционного суда от политического и другого давления при принятии решений и выводов.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3985 о поэтапном запуск единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС).