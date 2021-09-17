Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень

Офис президента

Документ определяет основные направления реализации военной политики.

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины. Об этом сообщает Офис президента.

В частности, в первой части бюллетеня изложен итог оборонной реформы, которая реализовывалась в течение 2016-2020 годов, и основные результаты оборонного обзора. При осуществлении последнего впервые было разработано описание будущей среды безопасности до 2030 года.

Во второй части бюллетеня определены основные направления реализации военной политики, перспективная модель ВСУ, основные способности сил обороны, которых необходимо достичь.

Кроме того, в Стратегическом оборонном бюллетене сформулирована миссия и видение сил обороны образца 2030 года.

На основе утвержденного бюллетеня будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.

Ранее сообщалось, что конгресс США предложил увеличить размер военной помощи на оборону Украины на 50 млн долларов.