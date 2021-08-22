home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский: Украина инициировала консультации с ЕС и правительством ФРГ по "Северному потоку-2"

Офис президента

Также президент предложил Германии принять участие в украинском проекте "зеленой трансформации"

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона инициировала консультации с Еврокомиссией и правительством Германии по реализации проекта "Северный поток-2". Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Бабель

"Мы рассматриваем "Северный поток — 2" исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. В соответствии с европейским соглашением об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", — сказал глава государства.

Кроме этого, он рассказал, что предложил немецкой стороне принять участие в украинском проекте "зеленой трансформации".

Новости по теме: Оружие России: Зеленский объяснил, как РФ использует "Северный поток-2"

Также известно, что приоритетной темой переговоров двух лидеров было мирное урегулирование ситуации на Донбассе, поэтому Зеленский подчеркнул, что "давление на Россию должно сохраняться".

"Мы считаем Германию одним из ключевых союзников в Европе. И благодарны за поддержку нашей территориальной целостности", - подчеркнул президент.

Новости по теме: США ввели ряд новых санкции против РФ из-за строительства "Северного потока-2"

Напомним, накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на получение "гарантий" для Украины в споре по "Северному потоку-2".

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Гарантии для Украины: Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Меркель Зеленский ожидает гарантий энергобезопасности после визита Меркель к Путину Программа визита Меркель в Украину и усиление ответственности за подделку COVID-сертификатов: Главное на утро 19 августа Встреча с премьером и орден от Зеленского: Программа визита Меркель в Украину

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект