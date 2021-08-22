Зеленский: Украина инициировала консультации с ЕС и правительством ФРГ по "Северному потоку-2"

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Также президент предложил Германии принять участие в украинском проекте "зеленой трансформации"

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона инициировала консультации с Еврокомиссией и правительством Германии по реализации проекта "Северный поток-2". Об этом он рассказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Бабель.

"Мы рассматриваем "Северный поток — 2" исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. В соответствии с европейским соглашением об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", — сказал глава государства.

Кроме этого, он рассказал, что предложил немецкой стороне принять участие в украинском проекте "зеленой трансформации".

Также известно, что приоритетной темой переговоров двух лидеров было мирное урегулирование ситуации на Донбассе, поэтому Зеленский подчеркнул, что "давление на Россию должно сохраняться".

"Мы считаем Германию одним из ключевых союзников в Европе. И благодарны за поддержку нашей территориальной целостности", - подчеркнул президент.

Напомним, накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на получение "гарантий" для Украины в споре по "Северному потоку-2".