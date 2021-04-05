Зеленский стал президентом, чтобы б*хать за госсчет и гонять то в Катар, то в Эмираты: Украинцы возмущены очередным визитом главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский с женой в Катаре Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыли в Катар в рамках официального визита. Соответствующая информация появилась на странице Офиса президента в Facebook, передает NewsOne.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл с официальным визитом в Государство Катар. Президент встретится с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Катара Халидом бин Халифой Аль Тани", - идет речь в сообщении.

В ОПУ также отметили, что в рамках официального визита украинский президент планирует подписать ряд соглашений. При том, что Зеленский уже успел дать и интервью катарским СМИ, а Офис президента разместил его на официальном сайте главы государства.

Тем не менее, украинцы остались не очень довольными подобными визитами Зеленского. Пользователи сети считают, что сейчас у президента есть более важные задачи, чем визит в очередную теплую страну. Народ уверен, что главе государства стоит подумать об экономике страны в условиях локдауна, тысячах больных коронавирусом, отсутствии коек с кислородом в больницах, помощи бизнесу, которому в очередной раз запретили работать.