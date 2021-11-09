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Зеленский созывает заседание СНБО: Когда оно состоится

Заседание СНБО Офис президента Украины

Повестка дня пока не раскрывается

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны на завтра, 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО (Офис президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - рассказали в аппарате.

Какие вопросы планируется вынести на обсуждение СНБО, пока не известно.

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Напомним, ранее бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, какие ошибки допускает Совет нацбезопасности и обороны при введении санкций. По его словам, на заседаниях СНБО не изучали конкретных персон при введении санкций, а сразу голосовали за весь список без обсуждения, без доказательств, не читая.

Кроме того, бывший глава МВД Арсен Аваков в первом интервью после отставки также заявил, что решение о санкциях против украинских граждан СНБО принимает без какой-либо доказательной базы.

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