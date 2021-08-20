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Зеленский созывает заседание СНБО: Когда оно состоится

Владимир Зеленский Офис президента

По его результатам состоится брифинг

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет очередное заседание Совета безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, брифинг в ОП начнется ориентировочно в 17:30. При этом в анонсе не указано, кто именно будет его давать, но традиционно с основной информацией к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Известно, что встречу будут транслировать онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

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