Зеленский созывает заседание СНБО: Когда оно состоится
По его результатам состоится брифинг
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет очередное заседание Совета безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отмечается, брифинг в ОП начнется ориентировочно в 17:30. При этом в анонсе не указано, кто именно будет его давать, но традиционно с основной информацией к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.
Известно, что встречу будут транслировать онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову подготовить заседание по вопросу о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".