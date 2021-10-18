Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады: Что на повестке дня
Внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября
Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Как отмечается, внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября.
Согласно повестке дня, которую предлагает президент, парламентарии должны рассмотреть:
- проект закона №3680-д об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале;
- проект закона №4507 об энергоэффективности;
- проект закона №5464 об альтернативных видах топлива по развитию биометана;
- проект закона №0094 о присоединении Украины к конвенции о Европейский институт леса.
Кроме того, запланирована ратификация нескольких соглашений с европейскими странами.
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Напомним, партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится сегодня, 18 октября в 19:00. В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022 год.