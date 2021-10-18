home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады: Что на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября

Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Как отмечается, внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября.

Согласно повестке дня, которую предлагает президент, парламентарии должны рассмотреть:

  • проект закона №3680-д об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале;
  • проект закона №4507 об энергоэффективности;
  • проект закона №5464 об альтернативных видах топлива по развитию биометана;
  • проект закона №0094 о присоединении Украины к конвенции о Европейский институт леса. 

Кроме того, запланирована ратификация нескольких соглашений с европейскими странами.

Телеграм-канал О. Гончаренко

Телеграм-канал О. Гончаренко

Новости по теме: На заседании СНБО утвердили первый в истории план обороны Украины

Напомним, партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится сегодня, 18 октября в 19:00. В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022 год.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Во Львовской области произошла авария с участием грузовика: Погибли два человека Во Львовской области в ДТП разбился известный гонщик Юрий Новак На трассе Киев-Чоп произошло двойное ДТП: Движение транспорта затруднено Во Львовской области произошел пожар в жилом доме: Среди пострадавших дети

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект