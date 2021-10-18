Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады: Что на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября

Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Как отмечается, внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября.

Согласно повестке дня, которую предлагает президент, парламентарии должны рассмотреть:

проект закона №3680-д об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале;

проект закона №4507 об энергоэффективности;

проект закона №5464 об альтернативных видах топлива по развитию биометана;

проект закона №0094 о присоединении Украины к конвенции о Европейский институт леса.

Кроме того, запланирована ратификация нескольких соглашений с европейскими странами.

Телеграм-канал О. Гончаренко

Телеграм-канал О. Гончаренко

Новости по теме: На заседании СНБО утвердили первый в истории план обороны Украины

Напомним, партия "Слуга народа" соберется на заседание фракции. Оно состоится сегодня, 18 октября в 19:00. В частности, народные депутаты обсудят проект государственного бюджета на 2022 год.