Зеленский созывает на завтра заседание СНБО

Заседание запланировано на 16:00 15 октября

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook .

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16:00 в Киеве заседания СНБО Украины (Офис президента Украины)", - говорится в сообщении.

Все члены СНБО Украины уже проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что на заседании планируют рассмотреть проблемы контрабанды и использования недр страны.

"Каждый ответственный государственный орган должен будет отчитаться по каждому человеку, на которого были наложены санкции за контрабанду. Вторая ситуация будет связана с недрами. Мы уже почти закончили ситуацию, связанную с публичным (освещением, - ред.) со всеми недрами. Она будет в открытом доступе, и вы все это увидите после заседания СНБО", - говорил он.