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Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"

Офис президента

Группа будет заниматься наработкой предложений по "Северному потоку-2"

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.

Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.

Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:

  • председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко;
  • министр энергетики Герман Галущенко;
  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • министр юстиции Денис Малюська;
  • глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
  • посол в США Оксана Маркарова;
  • посол в Германии Андрей Мельник;
  • вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
  • заместитель главы ОП Юлия Свириденко;
  • заместитель главы ОП Андрей Сибига.

По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.

Однако, как отметили в ОП, Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

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Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) примет решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2" до конца текущего года.

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