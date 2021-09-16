Зеленский создал рабочую группу по угрозам от "Северного потока-2"
Группа будет заниматься наработкой предложений по "Северному потоку-2"
Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Рабочая группа должна подготовить предложения по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от "Северного потока-2" и ему подобных газопроводов.
Также группа должна наработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетики.
Зеленский утвердил состав рабочей группы. Группу возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В нее также вошли:
- председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- министр юстиции Денис Малюська;
- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- посол в США Оксана Маркарова;
- посол в Германии Андрей Мельник;
- вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина;
- заместитель главы ОП Юлия Свириденко;
- заместитель главы ОП Андрей Сибига.
По согласию к группе могут присоединиться советник министра энергетики Елена Зеркаль и чрезвычайный и почтенный посол Александр Чалый.
Однако, как отметили в ОП, Ермак сможет менять состав рабочей группы и привлекать к ней представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.
Ранее сообщалось, что Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) примет решение о сертификации российского газопровода "Северный поток-2" до конца текущего года.