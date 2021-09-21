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Зеленский собирает "Слугу народа" на выездное заседание: Что известно

Фото из открытых источников

Предположительно оно состоится в Трускавце

Президент Украины Владимир Зеленский собирает народных депутатов фракции "Слуга народа" на выездное заседание. Об этом сообщил "РБК-Украина", ссылаясь на слова нескольких собеседников фракции.

Как отмечается, предположительно, заседание состоится в Трускавце.

Однако, не всем нардепам сообщили место встречи.

"Поездка пройдет ориентировочно с 30 сентября по 2 октября. Будем обсуждать будущее партии и фракции", - сообщили в "Слуге народа".

Также возможно обсуждение кадровых вопросов во время поездки.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада в четверг, 23 сентября, может провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов относительно физических лиц-предпринимателей. Рада рассмотрит законопроект об отмене регистраторов расчетных операций.

По словам народного депутата Давида Арахамии фракция "Слуга народа" не будет поддерживать соответствующую законодательную инициативу.

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