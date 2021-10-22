Зеленский снова поручил созвать заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Среди вопросов рассмотрения - энергетика

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу вечером собирается на заседание. Об этом сообщает "УП", ссылаясь на аппарат ведомства.

"Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 22 октября 2021 года в 16.30 в г. Киев заседания СНБО Украины", - говорится в комментарии.

Известно, что встреча состоится в офисе президента.

Тематика заседания, в частности, предусматривает энергетические вопросы. Предварительно начало запланировано на 16: 00.

Как отмечается, все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

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Напомним, ранее, 15 октября, президент Украины Владимир Зеленский уже созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором впервые утвердили "фундаментальный документ" — план обороны Украины.