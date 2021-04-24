Зеленский сменил руководителей управлений СБУ Киева и двух областей

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам первого года президентства, 20.05.2020

Возглавлять УСБУ в Ивано-Франковской области будет Виктор Назарук

Президент Владимир Зеленский сменил руководителей управлений СБУ в Киеве и Киевской области и на Ивано-Франковщине. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В частности, указом №170/2021 уволен Олег Головаш с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Указом №171/2021 с должности начальника Управления СБУ в Ивано-Франковской области уволен Сергей Заяц, который указом №172/2021 назначен на должность начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

Согласно указу №173/2021 возглавлять управление Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области будет Виктор Назарук.

Заметим, ранее сообщалось, что против начальника управления СБУ в АРК Олега Кулинича начали расследование из-за сокрытия информации об учебе в Московском институте КГБ.