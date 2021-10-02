Зеленский сказал, в чем "большая ошибка" Разумкова

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский УНІАН

Он заявил, что у Разумкова отличные от партии политические взгляды

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос о пребывании Дмитрия Разумкова на посту председателя Верховной Рады и отметил, что было ошибочно со стороны спикера парламента поднимать такой вопрос, озвучивая его перед медиа. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на комментарий главы государства, который он дал журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа"

"Вопрос Дмитрия Александровича (Разумкова - УП) для меня, извините, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают , что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа.

Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды - ред) иные, чем У... 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" - ред), то это нормально - значит, ты живешь своей жизнью", - сказал он.

Новости по теме: "Слуги" уже собрали подписи за отставку Разумкова

Напомним, ранее мы писали, что депутаты Верховной Рады от фракции "Слуга народа" решили начать сбор подписей за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. В свою очередь, спикер ВР отметил, что мешать коллегам не будет и пожелал плодотворной работы в Трускавце.

К слову, ранее спикер ВР рассказал, что собирается делать в случае своей отставки. При этом сам уходить с должности Разумков намерения не намерен.