Зеленский считает, что сегодня НАТО держит Украину на расстоянии

Президент считает, что Украина частично в этом сама виновата

"Мне кажется, многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии: ну хорошо, ну молодцы, еще немного, еще пару реформ, еще что-то. А мы нуждаемся сейчас в поддержке, у нас сейчас война. В действиях нуждаемся и от США, и от Альянса. Это важный месседж, который получила Америка от нас", - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что НАТО держит Украину на расстоянии. И украинская сторона в этом сама виновата. Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, президент России Владимир Путин заявлением по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве о том, что планы Украины о вступлении в НАТО обсуждались "одним мазком", хотел показать, что вопрос Украины не на повестке дня, когда говорят большие государства.

Он также подчеркнул, что украинская сторона в этом сама виновата, поскольку ранее Украина неправильно давила на Альянс в вопросе вступления в НАТО, а просто показывала, что есть такой порядок.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что пока не готов сказать, будет ли баллотироваться на второй срок. Глава государства говорит, что этот вопрос зависит не от него.

Президент Владимир Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживать Донбасс "стеной". Однако этот вопрос он вынесет на народное голосование.