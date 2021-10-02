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Зеленский считает, что олигархи стали бояться

Владимир Зеленский Офис президента

Часть выступления Зеленский посвятил сфере нацбезопасности и обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед фракцией "Слуга народа" прокомментировал работу Совета нацбезопасности и обороны и выразил мнение, что олигархи и предатели наконец ощутили на себе давление. Об этом сообщил глава государства в субботу в Трускавце, передает официальный сайт СН

Часть выступления Зеленский посвятил сфере нацбезопасности и обороны Украины.

"Важно, что у нас появилось СНБО. Этот орган заработал мощно. Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый день чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось ранее, 23 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599. Его поддержали 279 парламентариев.

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