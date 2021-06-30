Зеленский с помощью законов о национальном сопротивлении пытается усилить влияние на силовые структуры, - эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский Gleb Garanich/Reuters

Принятые в первом чтении президентские законопроекты № 5557 и № 5558, которые предполагают создание бригад территориальной обороны, нужны Владимиру Зеленскому, чтобы усилить свое влияние и потеснить министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом говорят политические эксперты Александр Теплюк и Кирилл Молчанов, пишет Анна Пешкова в материале для 112ua.tv.

По мнению Теплюка, для Зеленского хотят создать некий силовой противовес другим влиятельным политическим и финансовым структурам.

"Зеленским очень мало что контролируется в части МВД и правоохранительных органов, – говорит эксперт. – Мы видим, как проваливается СБУ, на которое он возлагал большие надежды. Орган очень коррумпированный, и контролировать его невозможно. МВД тоже неподвластно. Оно подвластно полностью Авакову и команде. И убрать Авакова не могут. Поэтому идет создание каких-то структур, которые будут подчинены президенту".

О том, что влияние министра внутренних дел Арсен Аваков в случае принятия законопроектов теперь ослабнет, говорит и Кирилл Молчанов.

"Скрытый контекст – это постепенно забирать бразды правления силовиками у Авакова, – говорит он. – Мы видим, что снимать Авакова у Зеленского побаиваются, его не на кого менять, и не факт, что на такую рокировку есть голоса. А вот частично перебрать его функционал желание есть. Подобное происходило в кризисном 2007 году, когда Ющенко переподчинял себе внутренние войска. Зеленский решил пойти немного более длинным путем, но тем самым подстраховаться на случай протестов условных радикалов или националистов, когда Авакова захотят отправить в отставку".

Еще одним мотивом создания нового законодательства политический эксперт Владимир Воля называет желание Зеленского заручиться поддержкой электората других политических сил.

"...Удар по электорату Петра Порошенко, чтобы перетянуть его на свою сторону. Вводятся такие термины, как национальное сопротивление, которые очень импонируют избирателям "Европейской солидарности", отчасти "Батькивщины", "Голоса" и так далее".