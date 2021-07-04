Зеленский рассказал, когда Украина получит от США боевые катера Mark VI

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая Офис президента

Также в краткосрочной перспективе украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами

Соединенные Штаты Америки в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Укринформ.

Глава государства в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины анонсировал совместные с союзниками масштабные проекты, направленные на усиление военно-морских сил Украины.

"Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава. В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

В порту " Южном "формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируется 2 катера типа" Island" и ожидается пополнение еще по меньшей мере 3 катера, которые сейчас проходят модернизацию в США", - сказал он.

Зеленский также рассказал, что в рамках сотрудничества между Украиной и Великобританией в краткосрочной перспективе украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами.

Президент добавил, что Украина ожидает, что вскоре также получит современные и эффективные беспилотные летательные аппараты Bayraktar производства Турции.

"Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турецкой Республике. Также наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года", - добавил президент.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Строительство украинского корабля уже начали в Турции.