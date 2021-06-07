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Зеленский рассказал, когда поедет в Вашингтон на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США поблагодарил Джо Байдена за приглашение посетить Вашингтон и назвал возможный срок поездки. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства рассказал, что его официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года, а также добавил, что на повестке дня предстоящей встречи будет расширение стратегического сотрудничества между Украиной и Штатами.

"Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - отметил Зеленский.

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Напомним, сегодня, 7 июня, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого пригласил украинского лидера посетить Белый дом. Кроме того, он заверил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины.

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