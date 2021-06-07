Зеленский рассказал, когда поедет в Вашингтон на встречу с Байденом
Официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года
Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США поблагодарил Джо Байдена за приглашение посетить Вашингтон и назвал возможный срок поездки. Об этом он написал в своем Twitter.
Глава государства рассказал, что его официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года, а также добавил, что на повестке дня предстоящей встречи будет расширение стратегического сотрудничества между Украиной и Штатами.
"Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня, 7 июня, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, во время которого пригласил украинского лидера посетить Белый дом. Кроме того, он заверил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет отстаивать суверенитет Украины.