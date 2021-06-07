Зеленский рассказал, когда поедет в Вашингтон на встречу с Байденом

Официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США поблагодарил Джо Байдена за приглашение посетить Вашингтон и назвал возможный срок поездки. Об этом он написал в своем Twitter.

Глава государства рассказал, что его официальный визит в США должен состояться уже в июле этого года, а также добавил, что на повестке дня предстоящей встречи будет расширение стратегического сотрудничества между Украиной и Штатами.